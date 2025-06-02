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Суспiльство

Топ-8 світу та топ-2 Європи: українка прокоментувала свій тріумф на Miss World 2025

Топ-8 світу та топ-2 Європи: українка прокоментувала свій тріумф на Miss World 2025

Марія Мельниченко вперше прокоментувала свій успішний виступ на конкурсі краси Miss World 2025.

Конкурси краси. звичайно, річ суб'єктивна, тим більше світові, де змагаються різні уявлення про жіночу красу. Отже, кожен може вибирати, яка перемога Мельниченко "важливіша" - входження в топ-8 світу або топ-2 Європи.     

Сама Марія прокоментувала в Instagram свій виступ так: "Досі не вірю, що це кажу, але гідно увійшла до топ-8 серед 108 країн на конкурсі @missworld. Це — найвищий результат України за всю історію участі в цьому конкурсі. І я не можу повірити, що саме мені випала честь його створити. Дякую кожному, хто вірив у мене — навіть тоді, коли я сама вагалася. Дякую собі — за силу не зламатися, за рішучість і серце, яке ніколи не здавалося".

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Марія МельниченкоMiss World 2025
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