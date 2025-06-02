Другий раунд у тіні загрози: Палац Чираган перевіряли перед зустріччю делегацій

Напередодні другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями, що мають відбутися в палаці Чираган у Стамбулі, надійшло повідомлення про закладену бомбу.

За інформацією, що надійшла, турецькі служби безпеки оперативно відреагували на загрозу. До палацу Чираган прибули кінологи, які провели ретельну перевірку приміщень. Наразі офіційної інформації про результати перевірки не надходило.

Попри тривожне повідомлення, обидві делегації – українська та російська – вже прибули до палацу Чираган, що підтверджує їхню готовність до проведення запланованого раунду переговорів.

Перед прибуттям на місце зустрічі українська делегація провела зустріч із європейськими чиновниками. Проте деталі цієї зустрічі наразі залишаються невідомими.

Турецька сторона, яка виступає посередником у переговорному процесі, звернулася до журналістів, які висвітлюють подію, з проханням здати свої мобільні телефони на час проведення зустрічі. Це може бути пов’язано з міркуваннями безпеки або бажанням забезпечити конфіденційність переговорів.

Ситуація залишається напруженою, і увага світової спільноти прикута до Стамбула, де очікується продовження діалогу між Україною та росією. Результати цих переговорів можуть мати значний вплив на подальший розвиток подій.