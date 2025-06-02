Україна та європейські партнери скоординували позиції перед переговорами з РФ

У понеділок, 2 червня, напередодні запланованих переговорів з російською делегацією в Стамбулі, українська сторона провела важливу координаційну зустріч з ключовими європейськими партнерами. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у своєму дописі в мережі X.

За словами речника, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз провели зустріч з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Під час зустрічі сторони детально обговорили майбутні переговори з Росією, узгодивши спільні позиції щодо ключових питань.

Георгій Тихий підкреслив, що українська делегація підтвердила свою рішучість у досягненні миру. Він також зазначив, що особливу увагу було приділено таким пунктам порядку денного, як можлива зустріч лідерів держав, досягнення повного припинення вогню та реалізація гуманітарних заходів для зміцнення довіри між сторонами.

Нагадаємо, що попередній раунд прямих українсько-російських переговорів відбувся 16 травня також у Стамбулі. Тоді було досягнуто домовленості про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000", який успішно завершився 25 травня.

Очікується, що майбутні переговори в Стамбулі, заплановані на сьогодні, 2 червня, стануть продовженням діалогу між Україною та Росією у пошуках шляхів мирного врегулювання конфлікту. Перед цією зустріччю глава української делегації Рустем Умєров передав російській стороні документ з українською позицією, тоді як російська сторона свій меморандум ще не надала.