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Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона

Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона

Президент США Дональд Трамп розповів, що говорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном після появи відео з нібито отриманим ним від дружини ляпасом у літаку в аеропорту Ханоя. Тричі одружений американський політик вирішив дати пораду куди менш "досвідченому" у тонкощах сімейного життя колезі.

Також він заявив, що знає Еммануеля та Бріджит Макрон "дуже добре" і впевнений, що між ними "все гаразд". Про реакцію Трампа на вірусне відео з візиту президента Франції до В'єтнаму пише Daily Mail.

Західні журналісти продовжують обговорювати "ляпас", який отримав Макрон від своєї дружини в аеропорту Ханоя. В об'єктиви камер, націлених на літак, в якому президент та перша леді Франції прилетіли до В'єтнаму, потрапив момент, на якому Бріджит Макрон у момент відкриття дверей літака чи то плескає чоловіка по обличчю, чи то відштовхує його. І попри те, що Еммануель Макрон після інциденту пояснював побачене журналістами "пустощами", інтерес до теми у західних ЗМІ не вщухає.

Скажімо, питання про цей інцидент прозвучало навіть під час чергової зустрічі Трампа з журналістами у Білому домі.

"Було відео, на якому перша леді Франції дає ляпаса своєму чоловікові Еммануелю Макрону. Чи маєте ви якісь поради щодо шлюбу від світових лідерів до світових лідерів?" – не знайшов важливіших питань для Трампа кореспондент прореспубліканського телеканалу Fox News.

Трамп, що був одружений тричі, у відповідь дав жартівливу пораду: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".

Далі ж, пише Daily Mail, він "викликав регіт" у присутніх на пресконференції в Овальному кабінеті, давши характеристику тому, що сталося: "Це було недобре".

За словами Трампа, вже після цього інциденту він розмовляв з Макроном. Президент США також запевнив, що у подружжя Макронів все гаразд.

"Я розмовляв з ним... Він чудовий. Вони чудові. Вони двоє справді хороших людей. Я дуже добре його знаю, і я не розумію, що це все було. Але я його дуже добре знаю, і з ними все гаразд", – заявив Трамп, при цьому, як зазначає Daily Mail, "ретельно добираючи слова".

Нагадаємо, після появи у мережі відео з "ляпасом" Макрону від дружини у Єлисейському палаці пояснили, що сталося, назвавши інцидент "жартівливими пустощами". Однак ажіотажу довкола відео це пояснення не знизило.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Дональд ТрампЕммануель Макронляпас
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