Трамп викликав регіт жуналістів, коментуючи ляпас дружини Еммануеля Макрона

Президент США Дональд Трамп розповів, що говорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном після появи відео з нібито отриманим ним від дружини ляпасом у літаку в аеропорту Ханоя. Тричі одружений американський політик вирішив дати пораду куди менш "досвідченому" у тонкощах сімейного життя колезі.

Також він заявив, що знає Еммануеля та Бріджит Макрон "дуже добре" і впевнений, що між ними "все гаразд". Про реакцію Трампа на вірусне відео з візиту президента Франції до В'єтнаму пише Daily Mail.

Західні журналісти продовжують обговорювати "ляпас", який отримав Макрон від своєї дружини в аеропорту Ханоя. В об'єктиви камер, націлених на літак, в якому президент та перша леді Франції прилетіли до В'єтнаму, потрапив момент, на якому Бріджит Макрон у момент відкриття дверей літака чи то плескає чоловіка по обличчю, чи то відштовхує його. І попри те, що Еммануель Макрон після інциденту пояснював побачене журналістами "пустощами", інтерес до теми у західних ЗМІ не вщухає.

Скажімо, питання про цей інцидент прозвучало навіть під час чергової зустрічі Трампа з журналістами у Білому домі.

"Було відео, на якому перша леді Франції дає ляпаса своєму чоловікові Еммануелю Макрону. Чи маєте ви якісь поради щодо шлюбу від світових лідерів до світових лідерів?" – не знайшов важливіших питань для Трампа кореспондент прореспубліканського телеканалу Fox News.

Трамп, що був одружений тричі, у відповідь дав жартівливу пораду: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".

Далі ж, пише Daily Mail, він "викликав регіт" у присутніх на пресконференції в Овальному кабінеті, давши характеристику тому, що сталося: "Це було недобре".

За словами Трампа, вже після цього інциденту він розмовляв з Макроном. Президент США також запевнив, що у подружжя Макронів все гаразд.

"Я розмовляв з ним... Він чудовий. Вони чудові. Вони двоє справді хороших людей. Я дуже добре його знаю, і я не розумію, що це все було. Але я його дуже добре знаю, і з ними все гаразд", – заявив Трамп, при цьому, як зазначає Daily Mail, "ретельно добираючи слова".

Нагадаємо, після появи у мережі відео з "ляпасом" Макрону від дружини у Єлисейському палаці пояснили, що сталося, назвавши інцидент "жартівливими пустощами". Однак ажіотажу довкола відео це пояснення не знизило.