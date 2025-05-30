Ранковий дайджест ForUА: Переговори щодо України, удари по Харкову та нова лінія оборони

Російські війська завдали масованого удару по Харкову та області 8 «шахедів‎» вдарили по одному з депо міста, де проходили ремонт тролейбуси. Постраждало комунальне підприємство і понад 30 багатоповерхівок, що розташовані в тому ж районі.