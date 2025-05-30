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Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: Переговори щодо України, удари по Харкову та нова лінія оборони

Ранковий дайджест ForUА: Переговори щодо України, удари по Харкову та нова лінія оборони

30 травня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Переговори у Стамбулі відвідають радники США та європейських країн — Німеччини, Франції, Британії, — Келлог.

  • Російські війська завдали масованого удару по Харкову та області 8 «шахедів‎» вдарили по одному з депо міста, де проходили ремонт тролейбуси. Постраждало комунальне підприємство і понад 30 багатоповерхівок, що розташовані в тому ж районі.

  • Україна зводить нову потужну лінію оборони на сході протяжністю близько 350 км перед літнім наступом рф, — осінтер Playfra.
  • Трамп готовий пообіцяти путіну нерозширення НАТО, якщо це буде умовою завершення війни, —Келлог.
  • Президент Польщі Дуда нагородив Буданова Золотим Офіцерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею». Це одна з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав.

  • День захисту дітей в Україні офіційно перенесли на 20 листопада. Це свідчить з указу Зеленського. Тепер Україна святкуватиме його разом з рештою світу - у Всесвітній день дитини.

  • Польські школи запроваджують вивчення української мови як другої іноземної мови та додаткові заняття, — МОН. Крім того, розглядається можливість включення української до списку мов для складання іспитів. 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Будановмирні переговориКеллог
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