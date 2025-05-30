Офіційно: Зеленський переніс дитяче свято на осінь

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким переносить святкування Дня захисту дітей з 1 червня на 20 листопада. Відтепер в Україні це свято відзначатимуть у Всесвітній день дитини, як це робиться у багатьох інших країнах світу.

Таке рішення ухвалене задля гармонізації національного календаря з міжнародними практиками. Всесвітній день дитини був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1954 році й покликаний привертати увагу до прав і добробуту дітей по всьому світу.

Згідно з указом, відповідні органи влади мають внести зміни в календар подій, а також організувати заходи до нового дня святкування.