Вашингтон допускає компроміс щодо вступу України до НАТО

Сполучені Штати відкриті до діалогу з Росією щодо гарантій нерозширення НАТО на схід, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтервʼю ABC News.

За словами Келлога, Дональд Трамп готовий надати письмові гарантії Володимиру Путіну, що Альянс не буде розширюватися далі на схід, зокрема в напрямку України, Грузії та Молдови.

"Це обґрунтоване занепокоєння Росії, і ми неодноразово про це говорили. Вступ України до НАТО зараз не стоїть на порядку денному, і не лише для нас. Щонайменше чотири країни-члени НАТО також виступають проти цього", — зазначив Келлог.

Він підкреслив, що членство України в НАТО наразі не має консенсусної підтримки всередині Альянсу, де для вступу нової держави потрібна згода всіх 32 країн.

Келлог визнав, що Росія наполягає на юридичних гарантіях того, що Україна, Грузія та Молдова не стануть членами НАТО, й зазначив, що Вашингтон відкритий до діалогу про обмеження подальшого розширення Альянсу у східному напрямку.

Попри регулярні заяви НАТО про перспективу членства України, конкретні терміни приєднання залишаються невизначеними.