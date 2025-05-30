Погода 30 травня: літні дощі з грозами

Сьогодні в більшості областей збережеться нестійка погоду в полі зниженого тиску. Майже на всій території країни пройдуть невеликі дощі. На сході очікуються грози. Лише на заході - без опадів, повідомляють синоптики. Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +18-23°. На сході країни – до +26°, у західних областях +15-20°; в Карпатах +11-16°.

У Києві та області очікується невеликий дощ. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві +20-23°; в області + 18-23°.