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Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: Другий раунд переговорів, німецька допомога, смертельний вірус та зміни в бронюванні

Вечірній дайджест ForUА: Другий раунд переговорів, німецька допомога, смертельний вірус та зміни в бронюванні

28 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

  • Другий раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться у Стамбулі 2 червня, — Лавров. Наша сторона наразі це ніяк не коментувала. 

  • Німеччина погодила нову військову допомогу Україні розміром 5 мільярдів євро - Clash Reports. Також Україна та Німеччина підписали контракт на 2,2 млрд євро на виробництво систем ППО IRIS-T і ракет до них.

  • В Україні оновили правила бронювання від мобілізації — портал "Дія". До кількості військовозобов'язаних додали працівників, яких офіційно мобілізували після 18 травня 2024 року. Таким чином, критично важливе підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком.

  •  

    У світі поширюється NB.1.8.1 - новий варіант COVID-19, що вже спричинив хвилю госпіталізацій в Азії. У Китаї кількість звернень до швидкої подвоїлася, а в Гонконзі фіксують важкі випадки та смерті, особливо серед літніх.

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    Білорусь почала погрожувати Україні ракетою "Орєшнік". "Орєшнік розмістять у Білорусі. Нехай Україна не думає, що це блеф", — Держсекретар Ради безпеки Білорусі Вольфович.

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    Пісторіус і Умеров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва далекобійної зброї в Україні.

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    США готують санкції проти банківського сектора рф, - WP. Серед обговорюваних заходів - відключення від міжнародних платіжних систем, заморожування активів і обмеження операцій у доларах США.

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    Зарплати чиновників зросли на 20%: У двох відомствах платять понад 100 тис грн, - Мінфін.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

Німеччинавійськова допомогамирні переговорисанкціїї проти рф
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