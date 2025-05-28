Вечірній дайджест ForUА: Другий раунд переговорів, німецька допомога, смертельний вірус та зміни в бронюванні

28 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Другий раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться у Стамбулі 2 червня, — Лавров. Наша сторона наразі це ніяк не коментувала.

Німеччина погодила нову військову допомогу Україні розміром 5 мільярдів євро - Clash Reports. Також Україна та Німеччина підписали контракт на 2,2 млрд євро на виробництво систем ППО IRIS-T і ракет до них.

В Україні оновили правила бронювання від мобілізації — портал "Дія". До кількості військовозобов'язаних додали працівників, яких офіційно мобілізували після 18 травня 2024 року. Таким чином, критично важливе підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком.

У світі поширюється NB.1.8.1 - новий варіант COVID-19, що вже спричинив хвилю госпіталізацій в Азії. У Китаї кількість звернень до швидкої подвоїлася, а в Гонконзі фіксують важкі випадки та смерті, особливо серед літніх.

Білорусь почала погрожувати Україні ракетою "Орєшнік". "Орєшнік розмістять у Білорусі. Нехай Україна не думає, що це блеф", — Держсекретар Ради безпеки Білорусі Вольфович.

Пісторіус і Умеров підписали угоду про фінансування Берліном виробництва далекобійної зброї в Україні.

США готують санкції проти банківського сектора рф, - WP. Серед обговорюваних заходів - відключення від міжнародних платіжних систем, заморожування активів і обмеження операцій у доларах США.

Зарплати чиновників зросли на 20%: У двох відомствах платять понад 100 тис грн, - Мінфін.