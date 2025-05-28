Конкурсна комісія 27-28 травня вибере з 18 претендентів кандидатів у члени НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), допустила до участі у конкурсі 18 з 19 претендентів.

Таке рішення комісія прийняла під час засідання у середу, яке транслювалося онлайн, передає кореспондент "Енергореформи".

До участі у конкурсі допущені три віцепрезиденти Energy Club – ексголова Держенергоефективності Валерій Безус, ексзаступник міністра енергетики Максим Немчинов, який має протягом двох робочих днів надати оригінали документів, оскільки комісія з’ясувала, що вони помилково були направлені поштою на іншу адресу, а також Іван Григорук, який має додатково надати докази наявності досвіду на керівних посадах в сфері енергетики та ЖКГ.

Крім того, у конкурсі візьмуть участь нинішній та колишній члени НКРЕКП Руслан Кайдаш, який має піти з посади за ротацією 1 липня 2025 року, та Дмитро Коваленко, який пішов на ротацію 1 липня 2024 року.

До конкурсу допущені: директор ТОВ "Об’єднаний енергоресурс", а раніше керівник ДП "Регіональні електричні мережі" Сергій Білоус; ексдиректор ДП "Вугілля України" та ексзаступник міністра енергетики Леонід Дудка; адвокат, заступник голови наглядової ради ТОВ "Оператор ринку" Юлія Житник; головний інспектор Рівненської АЕС з 2025 року Юрій Павлов; гендиректор КП "Міськтепловоденергія" (м.Кам'янець-Подільський) та ексдиректор Калуської ТЕЦ Олександр Похилко; виконавчий директор НАЕК "Енергоатом", ексглава юрдепартаменту Фонду держмайна Сергій Пушкар; керівниця ТОВ "Енерготехконсалтинг", яка раніше очолювала відділ в ТОВ "Укртрансгаз", Ірина Рожанська; начальник департаменту диспетчеризації "Укртрансгазу" Любомир Саловський; директорка департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Наталія Хоцянівська; а також Роман Шикеринець, однією з посад якого значиться начальник управління регуляторної діяльності ТОВ "Оператор ГТС України"; Дмитро Олефір з досвідом роботи, зокрема, в "Укргідроенерго" та "Центренерго" (член дирекції).

Представник ПАТ "Центренерго", серед посад якого значиться посада начальника виробничо-технічного відділу компанії, Ігор Крижанівський допущений до конкурсу за умови надання довідки про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Михайло Ільницький, який, зокрема, з 2018 року обіймав посаду голови правління АТ "Чернігівобленерго", а також був членом наглядради НЕК "Укренерго", має надати оригінал особового листка.

За рішенням комісії, заява на участь у конкурсі Кирила Казакова, серед посад якого значиться керівник ремонтного підрозділу "ДТЕК Дніпровські електромережі", була відхилена, оскільки вона не побачила доказів необхідного дворічного керівного досвіду.

Втім, як зазначила голова комісії Юлія Підкоморна, Казаков у разі незгоди з рішенням комісії має право у дводенний термін надати свої пояснення та аргументи.

Комісія вирішила провести перший із двох етапів співбесід з претендентами, за результатами яких і вибере кандидатів у члени регулятора, 27-28 травня. Членів НКРЕКП призначає уряд з переліку осіб, наданих конкурсною комісією.

Як повідомлялося з посиланням на голову комісії Юлію Підкоморну, на конкурс надійшов 21 пакет документів, але додатково двоє кандидатів написали заяву про відмову від участі у конкурсі. Таким чином, комісія розглядала 19 заяв претендентів на посаду члена НКРЕКП.

1 квітня конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП оголосила конкурс на три посади в ньому.

Документи на конкурс приймалися до 16 травня 2025 року включно.

Президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року. Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до члена комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року). Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а після цього йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року), на чиє місце й оголошений відбір.

Ще одне місце залишається вакантним після ротації Олексія Магди – наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

Зараз у комісії шість членів замість передбачених семи: голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.