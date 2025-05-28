Стали відомі потенційні суперники України на чемпіонаті світу з футболу

Жеребкування чемпіонату світу 2025 року (U-20) заплановане на четвер, 29 травня. Церемонія розпочнеться в чилійському Сантьяго о 18:00 за місцевим часом (за київським – о 1:00 30 травня). Наживо трансляція вестиметься на сайті ФІФА. Про це повідомляє УАФ.

Путівку на чемпіонат світу серед команд U-20 здобула торік і юнацька збірна України U-19, пробившись до півфіналу Євро-2024 в Північній Ірландії.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Учасники форуму: Чилі (у ролі господаря); Іспанія, Франція, Італія, Україна та Норвегія – від Європи; США, Мексика, Куба й Панама – від КОНКАКАФ; Бразилія, Аргентина, Колумбія, Парагвай – від Південної Америки; Японія, Корея, Саудівська Аравія, Австралія – від Азії; Нова Зеландія та Нова Каледонія – від Океанії; ПАР, Марокко, Нігерія, Єгипет – від Африки.

Посів перед жеребкуванням сформувався за сумою очок, здобутих країною на останніх п'яти мундіалях U-20 – 2023 (100%), 2019 (80%), 2017 (60%), 2015 (40%), 2013 (20%). Також під час жеребкування враховуватиметься й географічний принцип.

Склад кошиків перед жеребкуванням ЧС-2025 (U-20)

Кошик 1: Чилі (господар), Італія, США, Корея, Бразилія, Колумбія.

Кошик 2: Нова Зеландія, Франція, Україна, Аргентина, Нігерія, Мексика.

Кошик 3: Японія, Іспанія, ПАР, Австралія, Панама, Норвегія.

Кошик 4: Саудівська Аравія, Парагвай, Єгипет, Куба, Марокко, Нова Каледонія.

Нагадаємо, в межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України (U-20) в Іспанії проведе два товариські поєдинки. 6 червня команда Дмитра Михайленка зіграє проти збірної Марокко (U-20), а 10-го числа зустрінеться зі збірної США (U-19).