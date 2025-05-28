Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива, але вона має стати підсумком конкретних домовленостей між сторонами. За його словами, наразі робота над російським проєктом меморандуму щодо України перебуває на завершальній стадії.

"Робота над російським проєктом меморандуму щодо України перебуває на завершальній стадії"- зазначив речник Путіна.

Пєсков наголосив, що зустріч заради зустрічі не має сенсу, і вона повинна мати конкретний результат. Він також зазначив, що російська сторона очікує від України конкретних кроків щодо виконання попередніх домовленостей.

Раніше Путін висунув нові умови для миру в Україні: зняття санкцій та відмова НАТО від розширення.