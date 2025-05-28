﻿
Головне

Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського

Пєсков зробив заяву про зустріч Путіна та Зеленського

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського можлива, але вона має стати підсумком конкретних домовленостей між сторонами. За його словами, наразі робота над російським проєктом меморандуму щодо України перебуває на завершальній стадії.

 

"Робота над російським проєктом меморандуму щодо України перебуває на завершальній стадії"- зазначив речник Путіна.

Пєсков наголосив, що зустріч заради зустрічі не має сенсу, і вона повинна мати конкретний результат. Він також зазначив, що російська сторона очікує від України конкретних кроків щодо виконання попередніх домовленостей.

Раніше Путін висунув нові умови для миру в Україні: зняття санкцій та відмова НАТО від розширення. 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

путінЗеленськийДмітрій Пєсков
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України
Головне 28.05.2025 11:53:31
Німецькі політики тиснуть на Мерца через ракети Taurus для України
Читати
Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський
Головне 28.05.2025 11:34:10
Коли завершиться війна, спрогнозував Зеленський
Читати
Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»
Аналітика 28.05.2025 11:28:11
Лжекозирі для Дональда: як Кремль випробовує Трампа «на слабо»
Читати

Популярнi статтi