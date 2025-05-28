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Війна

Путін висунув нові умови для миру в Україні: зняття санкцій та відмова НАТО від розширення

Путін висунув нові умови для миру в Україні: зняття санкцій та відмова НАТО від розширення

За повідомленням агентства Reuters, з посиланням на три російські джерела, президент рф Володимир Путін висунув нові умови для припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в Україні. Серед ключових вимог – повне зняття західних санкцій, запроваджених проти росії, та письмові гарантії від провідних західних країн щодо відмови від подальшого розширення НАТО.

Зокрема, російська сторона вимагає письмового підтвердження того, що Україна, Грузія, Молдова та інші колишні радянські республіки ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу.

За інформацією Reuters, росія також готова погодитися на використання заморожених російських резервів для відновлення України.

Ці умови були висунуті на тлі триваючої війни в Україні та посилення міжнародного тиску на росію.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОпутінумови миру
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