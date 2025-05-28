﻿
Полiтика

США закликають до прямих переговорів України та Росії

США закликають до прямих переговорів України та Росії

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати прямі переговори між Україною та Росією, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час останнього брифінгу. Вона вкотре підкреслила незмінну позицію Вашингтона щодо війни в Україні, наголосивши, що військового варіанту її завершення не існує.

Коментуючи нещодавні масовані ракетні удари по Україні, інтенсивність яких з боку РФ зросла протягом останнього часу, Теммі Брюс зазначила: "Президент неодноразово говорив, що це має припинитися. Ми уважно стежимо за повідомленнями про те, що російські авіаудари цими вихідними стали найбільшою повітряною атакою на Україну з початку війни. Очевидно, що наші думки та молитви з жертвами та їхніми родинами".

Сьогодні Штати звернулися із закликом до Росії – та, очевидно, до України – проявити стриманість та уникнути подальшої ескалації конфлікту.

"Ми продовжуємо підтримувати прямі переговори між Росією та Україною. Президент підтримує будь-який механізм, який веде до справедливого, міцного та тривалого миру – будь-який механізм. Військового вирішення російсько-українського конфлікту немає, необхідне дипломатичне вирішення", – йдеться у заяві речниці Держдепу США.

Ця заява пролунала на тлі посилення російських обстрілів української території та активних міжнародних зусиль, спрямованих на пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАмирні переговориТеммі Брюс
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Держдепі визначились зі шляхом закінчення війни в Україні
Головне 28.05.2025 07:49:07
У Держдепі визначились зі шляхом закінчення війни в Україні
Читати
Політика вагань Трампа опинилася на межі кризи
Головне 28.05.2025 07:16:35
Політика вагань Трампа опинилася на межі кризи
Читати
Погода 28 травня: по-літньому тепло, але з дощами
Суспiльство 28.05.2025 06:56:02
Погода 28 травня: по-літньому тепло, але з дощами
Читати

Популярнi статтi