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10 тисяч українських біженців просять Швецію залишити їх назавжди

10 тисяч українських біженців просять Швецію залишити їх назавжди

Понад 10 тисяч українських біженців, які перебувають у Швеції, підписали петицію із закликом надати їм право залишитися в країні на постійній основі. Про це повідомляє видання Fria Tider.

У зверненні до влади йдеться про спрощення процедури отримання довгострокового або постійного виду на проживання без необхідності залишати країну та дозвіл на возз’єднання родин.

«Ми вже інтегрувалися в шведське суспільство, працюємо, вчимося, наші діти ходять у місцеві школи. Ми хочемо будувати життя тут», — йдеться в тексті петиції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, десятки тисяч українців знайшли притулок у Швеції. Багатьом надали тимчасовий захист. Наразі дедалі більше біженців вимагають довгострокових рішень, побоюючись втрати прав чи депортації після завершення дії тимчасового захисту.

Теги:

Швеціяукраїнські біженці в ЄС
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