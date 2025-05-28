10 тисяч українських біженців просять Швецію залишити їх назавжди

Понад 10 тисяч українських біженців, які перебувають у Швеції, підписали петицію із закликом надати їм право залишитися в країні на постійній основі. Про це повідомляє видання Fria Tider.

У зверненні до влади йдеться про спрощення процедури отримання довгострокового або постійного виду на проживання без необхідності залишати країну та дозвіл на возз’єднання родин.

«Ми вже інтегрувалися в шведське суспільство, працюємо, вчимося, наші діти ходять у місцеві школи. Ми хочемо будувати життя тут», — йдеться в тексті петиції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, десятки тисяч українців знайшли притулок у Швеції. Багатьом надали тимчасовий захист. Наразі дедалі більше біженців вимагають довгострокових рішень, побоюючись втрати прав чи депортації після завершення дії тимчасового захисту.