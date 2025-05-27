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Війна

"Природні" удари та таємні рішення: гучні заяви Лаврова щодо України

"Природні" удари та таємні рішення: гучні заяви Лаврова щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що удари Росії по території України є "природною" відповіддю на дії українських сил. Він також наголосив, що "злочинці" мають бути покарані.

Під час прес-конференції Лавров зробив кілька інших заяв:

  • Він стверджує, що рішення дозволити Україні використовувати далекобійну зброю було прийнято давно і трималося в таємниці.
  • Лавров висловив готовність до другого раунду переговорів з Україною, звернувшись до Туреччини з проханням виступити посередником.
  • За його словами, Дональд Трамп зацікавлений у продовженні переговорів між Росією та Україною.
  • Лавров назвав "чутками" повідомлення про те, що США нібито хочуть змінити переговорника в російській делегації.
 Автор: Галина Роюк

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