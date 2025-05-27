"Природні" удари та таємні рішення: гучні заяви Лаврова щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що удари Росії по території України є "природною" відповіддю на дії українських сил. Він також наголосив, що "злочинці" мають бути покарані.

Під час прес-конференції Лавров зробив кілька інших заяв: