"Природні" удари та таємні рішення: гучні заяви Лаврова щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що удари Росії по території України є "природною" відповіддю на дії українських сил. Він також наголосив, що "злочинці" мають бути покарані.
Під час прес-конференції Лавров зробив кілька інших заяв:
- Він стверджує, що рішення дозволити Україні використовувати далекобійну зброю було прийнято давно і трималося в таємниці.
- Лавров висловив готовність до другого раунду переговорів з Україною, звернувшись до Туреччини з проханням виступити посередником.
- За його словами, Дональд Трамп зацікавлений у продовженні переговорів між Росією та Україною.
- Лавров назвав "чутками" повідомлення про те, що США нібито хочуть змінити переговорника в російській делегації.