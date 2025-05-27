Матері загиблого на фронті поета Тараса Іллі письменниці Валентині Отрощенко заблокували виплати по загибелі сина

Валентина Отрощенко — поетеса-сімдесятниця, членкиня НСПУ, дружина відомого поета Валерія Іллі (нині покійний) — шукає можливість видати книжку свого сина, поета Тараса Іллі, який загинув на фронті у вересні 2024 року. Про це повідомила журналістка Ана Море (Анастасія Алєксєєнко), яка допомагає Валентині Отрощенко.

Поетці вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня — державну нагороду, якою Тараса Іллю відзначили посмертно. На війні він мав позивний «Монгол», а в літературному середовищі й серед уболівальників київського «Динамо» був відомий як «Генерал».

Завдяки поетці Олені Герасим’юк і побратимові Тараса 19 лютого 2025 року вдалося повернути його телефон — останні збережені на ньому фото: селфі з книжкою, малюнки, чернетки. «Ми досі не розібралися з проблемою того, що пані Валентині заблокували картку, на яку вона мала отримати виплати по загибелі, через борги за комуналку — а ці кошти треба, аби їх погасити. ...Пані Валентина мріє, аби в памʼять вдалося видати книжку з тими віршами, що лишилися від сина.., — хотіла б для цього використати виплати», — повідомила Ана Море.

Зараз Валентина Отрощенко живе одна. Після мобілізації сина у квартирі намагалися замінити замки невідомі особи. Ана Море повідомила, що поліцію тоді викликали, але комунікації після інциденту не було. Протягом року завдяки донатам вдалося покривати потреби: одяг, засоби гігієни, постіль, ліки.

Тарас Ілля — поет, військовослужбовець. Навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Лавреат премії імені Олеся Гончара 2013 року за збірку поезій «Коріння океану» і премії «Смолоскип», син поетів Валентини Отрощенко і Валерія Іллі. Його мобілізували у червні 2024 року. Загинув у вересні того ж року.

Валентина Отрощенко — поетка, членкиня Національної спілки письменників України з 1991 року. Авторка поетичних збірок «Віра» та «В зозулиній тиші». Її твори увійшли до кількох антологій, зокрема «Шістдесят поетів шістдесятих років» та «Слово благовісту».

Як відомо, нещодавно на фронті загинули військовий і поет Михайло «Небо» Микусь та перекладач, волонтер, організатор фестивалю «Авдіївка ФМ» Олексій Савкевич.