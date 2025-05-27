﻿
Культура

Гурт Ziferblat розповів, кого хоче побачити представниками України на конкурсі Євробачення

Гурт Ziferblat розповів, кого хоче побачити представниками України на конкурсі Євробачення

Музиканти розповіли, що вже не перший рік сподіваються побачити на Нацвідборі Кажанну — співачку, яка прославилася такими піснями, як "Усмішка", "Найгірша", "До завтра" та іншими. За словами гурту, вона має унікальний стиль, який міг би гідно представити Україну на міжнародній сцені. 

Також музиканти хотіли б побачити у майбутньому складі конкурсантів Віталія Козловського, який переживає новий сплеск популярності. Особливо після того, як артист повністю розрахувався з боргами перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Ще один цікавий кандидат на думку Ziferblat — гурт Schmalgauzen, що виник у стінах Університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Музиканти зауважили, що хотіли б побачити, як цей експериментальний колектив міг би проявити себе на великій сцені.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ZiferblatЄвробаченняспівкаи
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Брати-наркоділки створили злочинну мережу від Кривого Рогу до ЄС
Надзвичайні події 27.05.2025 10:35:16
Брати-наркоділки створили злочинну мережу від Кривого Рогу до ЄС
Читати
Педагогічний і учнівський булінг стрімко зростає в українських школах
Суспiльство 27.05.2025 10:18:00
Педагогічний і учнівський булінг стрімко зростає в українських школах
Читати
РФ не вистачає «сакральної симетрії» для переговорів у Ватикані
Свiт 27.05.2025 09:56:13
РФ не вистачає «сакральної симетрії» для переговорів у Ватикані
Читати

Популярнi статтi