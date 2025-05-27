Гурт Ziferblat розповів, кого хоче побачити представниками України на конкурсі Євробачення

Музиканти розповіли, що вже не перший рік сподіваються побачити на Нацвідборі Кажанну — співачку, яка прославилася такими піснями, як "Усмішка", "Найгірша", "До завтра" та іншими. За словами гурту, вона має унікальний стиль, який міг би гідно представити Україну на міжнародній сцені.

Також музиканти хотіли б побачити у майбутньому складі конкурсантів Віталія Козловського, який переживає новий сплеск популярності. Особливо після того, як артист повністю розрахувався з боргами перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Ще один цікавий кандидат на думку Ziferblat — гурт Schmalgauzen, що виник у стінах Університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Музиканти зауважили, що хотіли б побачити, як цей експериментальний колектив міг би проявити себе на великій сцені.