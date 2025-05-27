Завтра частина українців втратить бронювання від мобілізації

Міністерство оборони України попередило, що працівники окремих підприємств можуть втратити бронь від мобілізації вже з 28 травня. Йдеться про підприємства, які мають статус критично важливих для економіки, безпеки або життєдіяльності держави.

До цієї дати підприємства зобов’язані були подати до Міністерства економіки документи, що підтверджують наявність у них філій або структурних підрозділів у трьох і більше областях України.

Як зазначає Міноборони, невиконання цієї вимоги може призвести до того, що підприємство втратить право на бронювання працівників, а отже — вже заброньовані співробітники втратять свій захист від мобілізації. Таким чином, частина робітників може бути призвана до Збройних Сил України після 28 травня, навіть якщо раніше мали чинне бронювання.

Варто зазначити, що відповідно до оновлених правил, не всі підприємства автоматично зберігають цей статус. Тепер обов’язковою умовою для нього є присутність щонайменше у трьох регіонах країни. Це, на думку уряду, дозволяє визначити, що підприємство має стратегічне значення на національному рівні.