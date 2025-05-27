У Німеччині спростували зміни у політиці щодо дальності ударів по Росії

Ларс Клінгбайль, віцеканцлер та міністр фінансів Федеративної Республіки Німеччина, офіційно заявив, що уряд країни не змінював своєї політики щодо обмежень на дальність використання західної зброї, яка передається Україні для ведення бойових дій проти російських військ. Цю заяву він зробив у коментарі для німецького телеканалу NTV, спростувавши чутки про нібито ослаблення обмежень.

"Нових рішень у цьому питанні немає. Ми дійсно домовились не обговорювати публічно конкретні системи озброєнь, які передаються Україні. Що ж до дальності ударів, то жодних нових домовленостей, які виходять за межі попередньої політики уряду, не приймалося", — наголосив Клінгбайль.

Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну займає обережну позицію щодо підтримки Києва у постачанні озброєнь, особливо високоточної зброї великої дальності. Берлін прагне уникнути ескалації конфлікту і не хоче безпосередньо провокувати Росію новими ударами по території, що виходять за межі української території.

Заява Клінгбайля стала відповіддю на інформацію про можливе скасування або пом’якшення обмежень на далекобійні удари, що викликало значний резонанс у медіа та політичних колах. Уряд ФРН підкреслює, що підтримка України залишається пріоритетом, але вона здійснюється в рамках узгодженої та збалансованої політики.