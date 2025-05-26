Сенат США готовий вдарити по Росії та її союзниках без дозволу Трампа

Америанські сенатори готують законопроєкт, який передбачає введення мита у розмірі 500% на товари з країн, що підтримують Росію, аби обмежити економічні можливості Кремля та зірвати фінансування війни проти України.

Ініціаторами законопроєкту стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) та Річард Блюменталь (демократ), які виступають за посилення санкцій щодо союзників Росії. Основна мета документа – значно підвищити мита на імпорт російської нафти, газу, урану та інших ресурсів, щоб не допустити підтримки військової машини Путіна з боку таких країн, як Китай, - повідомляє The Telegraph.

Попри позицію президента США Дональда Трампа, який раніше висловлювався проти посилення санкцій і навіть знімав частину мит, сенатори налаштовані провести законопроєкт навіть без його схвалення. Деякі члени Сенату заявили про намір винести питання на голосування, ігноруючи позицію Трампа.

Сенатор Тодд Янг, зокрема, закликав до жорстких дій проти Путіна, наголосивши, що президент РФ вже тривалий час вводить США в оману. Республіканець Майк Раундс прогнозує підтримку ініціативи приблизно 70 сенаторами, що робить успіх законопроєкту досить ймовірним.

Однак для остаточного ухвалення документу закон має пройти також Палату представників, де позиція щодо України є менш одностайною, а вплив Трампа – більшим. Голосування у Сенаті може відбутися на початку червня, після парламентських канікул.

Водночас навіть у разі вето президента Сенат має можливість подолати його двома третинами голосів, що також є реальною опцією.