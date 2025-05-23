КМВА спростувала заяви про «посилення мобілізації» у Києві

Київська міська військова адміністрація (КМВА) офіційно спростувала інформацію, яка поширюється в мережі, про нібито масштабне залучення додаткових структур до мобілізаційних заходів у столиці. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

Заява КМВА пролунала на тлі повідомлень про створення мобільних блокпостів у чотирьох районах Полтавської області – Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському. Інформацію про це підтвердили джерела Суспільного в Полтавській обласній військовій адміністрації (ОВА), пояснивши, що такі заходи пов’язані з розшуком військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини (СЗЧ).

Згідно з підтвердженими даними, на кожному з дев’яти створених мобільних блокпостів на Полтавщині чергуватимуть шість працівників поліції, чотири військовослужбовці ТЦК та СП, один працівник зонального відділу Військової служби правопорядку та співробітник СБУ.

Рішення про створення мобільних блокпостів ухвалила Рада оборони Полтавської області, і, за словами джерел в ОВА, воно вже введене в дію.

Водночас у мережі почали з’являтися натяки на можливе посилення мобілізаційних заходів і в інших регіонах України, зокрема у Києві. Припускалося, що аналогічна ситуація зі створенням мобільних блокпостів може розгорнутися і в інших областях країни.

Однак у КМВА наголосили, що поширювана інформація про посилення мобілізації у Києві є неправдивою. Наразі офіційних підтверджень щодо запровадження подібних заходів в інших регіонах України також немає.