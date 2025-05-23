Трамп і Рубіо не можуть домовитись щодо політики відносно Кремля - ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо наполягає на запровадженні жорсткіших санкцій проти Росії, повідомляє New Lines Magazine з посиланням на поінформовані джерела.

Рубіо переконаний, що Сенат має достатню кількість голосів для подолання президентського вето та ухвалення законопроекту сенатора Ліндсі Грема, який передбачає введення 500% вторинних тарифів на російські товари. За словами близького до держсекретаря джерела, Рубіо практично щодня піднімає тему посилення санкцій і активно лобіює прийняття законопроекту, що може заблокувати будь-які спроби перезавантаження відносин із Москвою.

Очікується, що найближчим часом Конгрес повернеться до обговорення додаткового пакету санкцій. Позиція Рубіо може отримати підтримку з боку демократів і частини республіканців, тоді як трампістське крило партії виступатиме проти.

Водночас, президент Дональд Трамп виступає проти запровадження нових санкцій, хоча й визнає, що Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що перемагає.

Такий підхід демонструє внутрішню напруженість у США щодо того, як слід діяти у відносинах з Росією та якою має бути політика щодо підтримки України.

Аналітики зазначають, що відсутність єдності в американському керівництві може вплинути на ефективність західної підтримки України та здатність G7 ухвалювати спільні санкційні рішення.