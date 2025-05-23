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Кремль готує ґрунт для зриву мирних переговорів з Україною

Кремль готує ґрунт для зриву мирних переговорів з Україною

Російська влада та контрольовані нею ЗМІ активно формують інформаційне підґрунтя для можливого зриву майбутніх мирних переговорів з Україною, - йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що російська пропаганда дедалі частіше ставить під сумнів легітимність українського уряду та переговорної делегації. Це, за їхніми словами, може бути частиною стратегії Кремля для затягування переговорного процесу або повної відмови від мирної угоди в зручний для себе момент.

Одним із прикладів такої риторики є інтерв'ю директора юридичного департаменту МЗС РФ Максима Мусіхіна. Він заявив, що президент Володимир Зеленський "втратив" внутрішню і зовнішню легітимність, а тому будь-які угоди, підписані ним, можуть бути поставлені під сумнів. Він також припустив, що підписувати угоди має не Зеленський, а, можливо, голова Верховної Ради.

Крім того, анонімне "джерело, наближене до переговорів у Стамбулі", стверджує, що українську делегацію необхідно змінити, бо вона нібито складається з людей без політичного досвіду або навіть із "шпигунів", які працюють на Захід.

ISW підкреслює, що такі заяви є частиною спланованої кампанії делегітимізації української влади, яка має на меті виправдати відмову Росії від будь-яких мирних домовленостей та просувати вимогу зміни режиму в Україні.

Варто зазначити, що вимога Кремля щодо проведення виборів є маніпулятивною, оскільки Конституція України забороняє вибори під час воєнного стану, а його скасування під час активної агресії з боку РФ є неможливим.

Отже Кремль свідомо створює інформаційні передумови, щоб у будь-який момент вийти з переговорів і перекласти відповідальність на Україну, використовуючи це як політичний інструмент для подальшого тиску.

Теги:

мирні переговоризрив переговорівнелегітимність Зеленського
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