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Суспiльство

Продюсера "Грибів" покарали за зраду

Продюсера "Грибів" покарали за зраду

Юрій Бардаш — український продюсер, який колись стояв за успішними проєктами, як-от гурт "Грибы", Wellboy та Quest Pistols, — був заочно засуджений до 10 років позбавлення волі за дії, що підривають національну безпеку України.

Вінницький міський суд визнав його винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 — дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу;

ч. 1 і 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 436 — пропаганда війни;

ч. 1 і 3 ст. 436-2 — заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

Бардаш отримав російське громадянство у 2015 році, а після початку повномасштабної війни у 2022-му виступав із прокремлівськими заявами, закликаючи Україну до капітуляції та зневажливо висловлювався про українців.

Наразі він переховується в росії, а проти нього також запроваджено санкції РНБО України.

Теги:

продюсер ГрибівБардаш
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