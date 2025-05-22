Путін дав наказ військам РФ створити буферну зону вздовж кордону з Україною

Російський диктатор Владімір Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

"Уже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону (з Україною - ред.)", - заявив лідер рашистів.

За його словами, військові країни-агресора "це завдання зараз вирішують". Путін не надав інших деталей цього рішення.

Путіну 26 квітня відзвітували, що нібито "звільнили від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

21 травня російські держагентства поширили інформацію, що ватажок рашистів Владімір Путін нібито відвідав Курську область РФ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у своїй розмові з європейськими лідерами після дзвінка кремлівському диктатору сказав, що той не прагне миру, оскільки відчуває, що "перемагає" – що, водночас, не спонукало Трампа до жорсткіших кроків та не знайшло відображення у його публічних заявах.