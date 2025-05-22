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Трамп різко змінив риторику щодо Путіна

Трамп різко змінив риторику щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін не припиняє війну проти України, бо впевнений у власній перемозі. Про це пише впливове американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з позицією Трампа.

«Путін думає, що він виграє, тому не готовий до миру», — процитували політика журналісти.

Ця заява стала різким розворотом у риториці Трампа, який раніше неодноразово стверджував, що глава Кремля «щиро хоче закінчити війну» і «готовий до переговорів».

Висловлювання про «щирі мирні наміри Путіна» використовувалися Трампом як аргумент на користь власної зовнішньополітичної компетентності.

Слова Трампа прозвучали на тлі посилення критики на його адресу щодо м’якого ставлення до Путіна та амбівалентної позиції щодо допомоги Україні. У Конгресі та Держдепі вже заявляли, що позиція Трампа може не відповідати курсу основної частини американських союзників у НАТО.

Політичні оглядачі в США розцінили слова Трампа як ознаку зміни тактики: тепер він не захищає Путіна, а прагне показати, що розуміє реальну ситуацію — і все ще здатен її "вирішити". Водночас критики вказують: це запізніле визнання очевидного.

Теги:

Трампмирні переговоривійна в УкраїніВолодимир Путін
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