Сенат Сполучених Штатів Америки дав чіткий сигнал: якщо найближчим часом не буде помітного прогресу у врегулюванні війни в Україні шляхом переговорів, на голосування буде винесено законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем під час засідання комітету Сенату з міжнародних відносин.

"Якщо наступні кілька днів повторять останні кілька місяців, ми будемо змушені діяти далі. Наш обов'язок - допомогти світу зупинити цю війну", - наголосив сенатор Грем, чиї слова цитує журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

Сенатор також підкреслив глобальне значення українського конфлікту, зазначивши, що за політикою США уважно стежить Китай. На його думку, результат війни в Україні матиме прямий вплив на майбутні плани китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню.

"Це своєрідна генеральна репетиція щодо Тайваню. Те, як закінчиться ця війна, значною мірою визначить майбутнє Тайваню. Я хочу, щоб ця війна завершилася таким чином, щоб Сі подумав: "Для Путіна це закінчилося не дуже добре"", - пояснив Грем.

Він також висловив глибоке занепокоєння щодо потенційних наслідків безкарності Росії в Україні. На думку сенатора, якщо Путіна не зупинити, це матиме значно гірші наслідки, ніж виведення військ США з Афганістану.

"Я не маю на меті принизити Росію, але я прагну забезпечити таке закінчення війни, яке б запобігло новій війні. Афганістан був катастрофою. Якщо ми не врегулюємо ситуацію в Україні належним чином, і світ побачить, що Путіну все зійшло з рук, це буде ще гірше. Це буде гірше, ніж Афганістан", - підсумував Ліндсі Грем, підкреслюючи терміновість пошуку шляхів до миру в Україні.

Таким чином, Сенат США чітко дав зрозуміти, що терпіння щодо відсутності прогресу в мирних переговорах щодо України не безмежне, і готовий вдатися до жорсткіших заходів у вигляді санкцій для впливу на агресора.