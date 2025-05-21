Загроза ескалації: у США фіксують підготовку до удару по ядерних об’єктах Ірану

Ізраїль, ймовірно, готується до удару по ядерних об’єктах Ірану, попри позицію президента США Дональда Трампа, який прагне уникнути ескалації на Близькому Сході. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській розвідці.

За словами посадовців, хоча остаточне рішення про операцію, ймовірно, ще не ухвалено, ймовірність завдання ізраїльського удару "суттєво зросла" протягом останніх місяців.

Американські спецслужби зафіксували переміщення авіаційних боєприпасів, а також завершення масштабних військово-повітряних навчань в Ізраїлі. Все це розглядається як індикатори потенційної операції проти Ірану.

У Вашингтоні немає єдиної думки щодо того, чи зважиться Ізраїль на реальний удар. Однак ключові американські аналітики наголошують на складному балансі інтересів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, як вважається, хоче завадити можливій новій ядерній угоді між США та Іраном, оскільки розглядає її як загрозу національній безпеці Ізраїлю.

«Нетаньягу не хоче зруйнувати відносини з Трампом, але, ймовірно, не завдасть удару без хоча б неофіційного "зеленого світла" з Білого дому», — заявив колишній високопосадовець розвідки США Джонатан Панікофф.

Інше джерело, близьке до адміністрації, зазначило, що США навряд чи нададуть Ізраїлю підтримку, якщо не буде явної провокації з боку Ірану. Це збігається з нинішньою політикою Трампа — уникати прямої участі в новому конфлікті в регіоні.