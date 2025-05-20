Суд виніс вирок людині, яка виконувала свій обов'язок із захисту України

У Сумській області суд виніс вирок Віталію Куколю, який на початку повномасштабного вторгнення росії власноруч виготовляв зброю для захисту свого села. Чоловіка визнали винним у незаконному виготовлені та зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє «Суспільне. Суми».

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначили йому покарання — позбавлення волі на три роки. Його одразу звільнили від відбування призначеного покарання з іспитовим терміном на один рік.

Обвинувачений Віталій Куколь планує подавати апеляцію.

Віталій Куколь розповідав журналістам, як разом з односельцями на початку повномасштабного вторгнення вони готувались обороняти від російських військ село Кам’янка. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93 бригадою «Холодний Яр». Після закінчення війни планував здати її в один із музеїв.

Суд над чоловіком почався у 2024 році. Його звинуватили у виготовленні зброї. Під час обшуку у Віталія Куколя вдома правоохоронці знайшли саморобну рушницю, два пістолети й порох.

«Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду? Що мали б робити поліціянти й ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене», — казав Віталій Куколь.

На справу проти Віталія Куколя відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив, що чоловік виконував свій обов'язок із захисту України, а опинився на лаві підсудних.