Ранковий дайджест ForUa: Трамп про Україну, успіхи ЗСУ, санкції проти РФ та інші важливі події 20 травня

20 травня, дайджест новин від редакції ForUa:
- Трамп заявив, що розгляне варіант і з нарощуванням поставок зброї Україні, але вірить у мирне врегулювання.
- ЗСУ просунулися в Курській області, районі Борової та Торецька, — оновлені карти ISW.
- Переговори Трампа з путіним свідчать, що до завершення війни в Україні ще далеко, — CNN.
- Сьогодні ЄС ухвалить 17-й санкційний пакет проти РФ, - МЗС Естонії. До списку потраплять тіньовий флот і енергетика.
- Санкції США проти росії виглядають менш імовірними, ніж будь-коли, — The Times. Після двогодинної розмови з путіним Дональд Трамп обрав м’який тон. Видання зазначає, що «замість обіцяних «нищівних» санкцій Трамп заявив про «чудову» розмову та назвав рф країною з «величезними можливостями для торгівлі».
- У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на пасажирський автобус. Відомо про 5 постраждалих, - ОВА.
- Усім українцям необхідно оновити Резерв+, - Міноборони. У застосунку оновився сертифікат безпеки. Старі версії Резерв+ просто не працюватимуть.
- Набули чинності нові правила техогляду авто, — постанова Кабміну.
- Велика Британія, Франція та Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у секторі Гази.
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Місячний ліміт переказів урізають зі 150 000 до 100 000 гривень, - РБК-Україна. Банки домовилися знизити ліміти на перекази. ПриватБанк вже почав розсилати попередження. Враховуються не тільки перекази за номером картки, а й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN.