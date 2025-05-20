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Ранковий дайджест ForUa: Трамп про Україну, успіхи ЗСУ, санкції проти РФ та інші важливі події 20 травня

Ранковий дайджест ForUa: Трамп про Україну, успіхи ЗСУ, санкції проти РФ та інші важливі події 20 травня

20 травня, дайджест новин від редакції ForUa:

 

  • Трамп заявив, що розгляне варіант і з нарощуванням поставок зброї Україні, але вірить у мирне врегулювання.

 

  • ЗСУ просунулися в Курській області, районі Борової та Торецька, — оновлені карти ISW.

 

  • Переговори Трампа з путіним свідчать, що до завершення війни в Україні ще далеко, — CNN.

 

  • Сьогодні ЄС ухвалить 17-й санкційний пакет проти РФ, - МЗС Естонії. До списку потраплять тіньовий флот і енергетика. 

 

  • Санкції США проти росії виглядають менш імовірними, ніж будь-коли, — The Times. Після двогодинної розмови з путіним Дональд Трамп обрав м’який тон. Видання зазначає, що «замість обіцяних «нищівних» санкцій Трамп заявив про «чудову» розмову та назвав рф країною з «величезними можливостями для торгівлі».

 

  • У Херсоні російські окупанти скинули вибухівку на пасажирський автобус. Відомо про 5 постраждалих, - ОВА.

 

  • Усім українцям необхідно оновити Резерв+, - Міноборони. У застосунку оновився сертифікат безпеки. Старі версії Резерв+ просто не працюватимуть.

 

  • Набули чинності нові правила техогляду авто, — постанова Кабміну.

 

  • Велика Британія, Франція та Канада пригрозили Ізраїлю санкціями через новий наступ у секторі Гази.

 

  • Місячний ліміт переказів урізають зі 150 000 до 100 000 гривень, - РБК-Україна. Банки домовилися знизити ліміти на перекази. ПриватБанк вже почав розсилати попередження. Враховуються не тільки перекази за номером картки, а й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN.

     

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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