Ранковий дайджест ForUa: Трамп про Україну, успіхи ЗСУ, санкції проти РФ та інші важливі події 20 травня

Місячний ліміт переказів урізають зі 150 000 до 100 000 гривень, - РБК-Україна. Банки домовилися знизити ліміти на перекази. ПриватБанк вже почав розсилати попередження. Враховуються не тільки перекази за номером картки, а й ті, що здійснюються за реквізитами IBAN.