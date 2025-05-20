Канни-2025: представлено тизер фільму про Олександра Довженка та його одеські мрії

Тизер українського біограіфчного фільму про молодого Олександра Довженко представили на Каннському кінофестивалі. Стрічка "Довженко" розповідає про одеський період біографії генія українського кіно.

Одеса, 1926. Місто джазу, балету, мрій і кіно. Саме тут молодий Олександр Довженко знімає свій перший фільм. Не заради пропаганди — заради мистецтва. Але коли тиск системи стає нестерпним, на допомогу приходить сила дружби, творчості і свободи.

Як розповідає в Facebook сторінка фільму, Одеська кіностудія знімає фільм у міжнародній співпраці з компанією Odesa Film Production за підтримки ДержКіно України.

«Ми прагнемо показати, що українці не лише незламні і волелюбні, але й талановиті, освічені, здатні створювати велике мистецтво. Цей фільм — наш голос у світовому культурному діалозі», — каже продюсерка Анна Дочева.

Прем’єра запланована на 2026 рік — до 100-річчя початку роботи Довженка на Одеській кіностудії.

«Довженко» — пригодницька драма про найвідомішого українського кіномитця. Історія про силу мистецтва, дружби та молодості перед обличчям тоталітарної системи.