Держава запроваджує нові виплати для українських жінок

В Україні планують запровадити нову програму підтримки для жінок, які народили дитину.

Кабінет Міністрів ініціює проєкт, який передбачає наступне:

Допологова підтримка:

Для застрахованих жінок — у розмірі 100% заробітної плати.

Для незастрахованих — фіксована допомога у 7 000 гривень.

Одноразова виплата:

Кожна жінка, яка народила дитину, отримає 50 000 гривень. 25% від загальної суми допомоги буде виплачено одноразово. Залишок - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Допомога після пологів:

Додаткова фінансова підтримка для відновлення після пологів. Її розмір буде встановлено окремо постановою Кабміну після ухвалення проєкту.

Допомога на догляд за дитиною:

Один із членів родини (батько, опікун, бабуся, дідусь або інший родич, що доглядає за дитиною) зможе отримати фінансову допомогу. Сума також буде визначена окремо.

Програма "єЯсла":

Якщо після досягнення дитиною 1 року батьки виходять на роботу, один із них (або опікун) може отримати допомогу на догляд за дитиною. Розмір виплат Кабмін встановить після ухвалення відповідного акту.

Уряд також продовжить надавати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі 7 689 грн. Батьки можуть обрати між отриманням пакунка в натуральній формі або грошовою компенсацією. Компенсацію можна витратити на дитячі товари у понад 12,5 тисячах закладів торгівлі, які приєдналися до монетизації програми.

Довідка: Для отримання допомоги при народженні дитини необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення або через онлайн-платформу «Дія».