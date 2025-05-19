Місто в руїнах: у Харкові зносять квартали багатоповерхівок

Найближчим часом в місті планують знести 30 багатоповерхових житлових будинків, які зазнали критичних руйнувань унаслідок російських атак. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

«30 багатоповерхівок будуть демонтовані. Це ті будинки, які неможливо відновити. Експертні висновки вже є. Після чергових обстрілів ми продовжимо дослідження стану будівель, і кількість таких об’єктів, на жаль, зростатиме», — зазначив Терехов.

Загалом у Харкові від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено понад 12 тисяч будівель. Серед них — житлові будинки, школи, лікарні, адміністративні установи. Частина будинків підлягає ремонту, але чимало з них — зруйновані настільки, що відновлення економічно або технічно недоцільне.

«Ми розробляємо програми нового житлового будівництва для тих, хто втратив дах над головою. Уже готуються земельні ділянки, планується створення сучасних мікрорайонів із бомбосховищами», — додав він.

Мер також підкреслив, що всі мешканці, які проживали в будинках, що будуть знесені, мають бути забезпечені альтернативним житлом або компенсаційними механізмами.