Переговорні маневри: Кремль готує наступ і дипломатичний тиск

Путін вважає, що має сильну переговорну позицію напередодні переговорів з Дональдом Трампом, які мають відбутися сьогодні. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

За словами співрозмовників видання, незважаючи на повільний прогрес у військових діях диктатор переконаний, що російська армія зможе до кінця 2025 року прорвати українську оборону та встановити повний контроль над чотирма регіонами України.

«На цьому етапі війни Росія не має реальних стимулів для згоди на припинення вогню», — заявив аналітик Майкл Кофман з Фонду Карнегі під час конференції в Естонії.

«Путін намагається маневрувати так, щоб переговори тривали паралельно з військовими діями», — сказав політолог Сергій Марков, який має тісні зв’язки з Кремлем.

В той же час аналітик Бота Іліяс зазначив, що «Путін має на меті продовжити військові операції та паралельно залишати відкритими двері для дипломатичних переговорів, що дозволяє йому маневрувати на міжнародній арені». Він додав, що Путін під час переговорів із Трампом намагатиметься нав'язати російське бачення умов припинення вогню, зокрема вимоги щодо визнання окупованих територій.

Таким чином, Путін намагається використовувати дві стратегії одночасно: військову та дипломатичну. Водночас Кремль прагне максимально ефективно маневрувати на політичній арені, щоб не допустити зриву переговорного процесу, одночасно зміцнюючи свою позицію на полі бою. Позиція диктатора залишається незмінною — Росія не планує відмовлятися від своїх цілей, навіть у разі посилення міжнародного тиску.

Зустріч з Трампом може стати важливим моментом для подальших переговорів, але наразі є підстави вважати, що основний фокус Кремля зберігається на військових діях. Путін має на меті досягти військових успіхів і лише після цього готовий домовлятися про мир, якщо це буде вигідно Росії.