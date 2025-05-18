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Культура

Джолі згадала Амеліну та інших убитих митців на Каннському кінофестивалі

Джолі згадала Амеліну та інших убитих митців на Каннському кінофестивалі

Під час церемонії вручення нагороди Trophée Chopard на Каннському кінофестивалі голлівудська акторка й гуманітарна активістка Анджеліна Джолі вшанувала пам’ять митців, які загинули внаслідок воєн і збройних конфліктів у різних куточках світу. У своєму виступі вона згадала, зокрема, українську письменницю Вікторію Амеліну. Про це повідомляє Variety.

– Ми не маємо ілюзій, — зазначила Джолі. — У багатьох куточках світу митцям бракує свободи й безпеки, щоб розповідати свої історії. Багато з них заплатили за це життям — як Фатіма Хассуна в Газі, Шаден Гардуд у Судані, Вікторія Амеліна в Україні та багато інших, хто мав би бути сьогодні серед нас".

За її словами, суспільство має величезний борг перед цими людьми, які, ризикуючи життям, ділилися своїм баченням світу.

Ми у великому боргу перед тими, хто наважився говорити, тому що завдяки їм ми навчаємось і змінюємося, — підкреслила вона.

Також Джолі звернула увагу на силу кіно як інструменту, що здатен долати межі, наближати особисті історії до глядачів та викликати емпатію. Вона наголосила на важливості зробити політичне й соціальне кіно доступним для ширшого загалу.

У межах церемонії акторка вручила нагороду Trophée Chopard молодим акторам — французькій акторці Марі Коломб та британцю Фінну Беннетту — за їхній внесок у кіномистецтво й потенціал на міжнародній сцені.

Нагадаємо, 30 квітня 2022 року Анджеліна Джолі відвідала Україну.

 

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