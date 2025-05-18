Джолі згадала Амеліну та інших убитих митців на Каннському кінофестивалі

Під час церемонії вручення нагороди Trophée Chopard на Каннському кінофестивалі голлівудська акторка й гуманітарна активістка Анджеліна Джолі вшанувала пам’ять митців, які загинули внаслідок воєн і збройних конфліктів у різних куточках світу. У своєму виступі вона згадала, зокрема, українську письменницю Вікторію Амеліну. Про це повідомляє Variety.

– Ми не маємо ілюзій, — зазначила Джолі. — У багатьох куточках світу митцям бракує свободи й безпеки, щоб розповідати свої історії. Багато з них заплатили за це життям — як Фатіма Хассуна в Газі, Шаден Гардуд у Судані, Вікторія Амеліна в Україні та багато інших, хто мав би бути сьогодні серед нас".

За її словами, суспільство має величезний борг перед цими людьми, які, ризикуючи життям, ділилися своїм баченням світу.

– Ми у великому боргу перед тими, хто наважився говорити, тому що завдяки їм ми навчаємось і змінюємося, — підкреслила вона.

Також Джолі звернула увагу на силу кіно як інструменту, що здатен долати межі, наближати особисті історії до глядачів та викликати емпатію. Вона наголосила на важливості зробити політичне й соціальне кіно доступним для ширшого загалу.

У межах церемонії акторка вручила нагороду Trophée Chopard молодим акторам — французькій акторці Марі Коломб та британцю Фінну Беннетту — за їхній внесок у кіномистецтво й потенціал на міжнародній сцені.

Нагадаємо, 30 квітня 2022 року Анджеліна Джолі відвідала Україну.