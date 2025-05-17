Путін готує на літо великий наступ, – DW

Кремль упевнений: місяць тиші дасть Україні час наростити дрони, зміцнити рубежі й перезарядити артилерію, а Росія за цей період лише втратить людей і техніку.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

План Владіміра Путіна – спершу спробувати забити фронт у “глухий кут” масованими штурмами, а вже потім повертатися до столу переговорів.

Більшість українців вважає, що ватажок рашистів відмовився приїхати на мирні переговори до Стамбула, оскільки він не хоче припиняти війну проти України. Як свідчать оприлюднені у суботу, 17 травня, результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", такої думки дотримуються 54 відсотки опитаних.

22 відсотки вважають, що причиною відмови Путіна приїхати на переговори є те, що він злякався, 11 відсотків переконані, що він вважає за потрібне спілкуватися тільки з президентом США Дональдом Трампом, а 7 відсотків - тому що Путін вважає Зеленського нелегітимним президентом.

Більшість опитаних не очікує від переговорів наближення миру

Також більшість українців - 66 відсотків - вважає, що за підсумками переговорів делегацій України і РФ у Стамбулі нічого не зміниться, й лише 25 відсотків переконані, що вони посприяють наближенню миру. А ще 4 відсотки опитаних вважають, що переговори, навпаки, сприятимуть загостренню війни.