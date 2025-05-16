Зеленський, Стармер, Макрон, Мерц і Туск знову зідзвонилися з Трампом

Президент Володимир Зеленський разом з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

«Обговорили зустріч у Стамбулі. Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій», — написав він.

Зеленський наголосив, що позиція України є такою: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції.

«Тиск на росію має зберігатись, доки росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто допомагає», — зазначив він.

Як повідомляв ForUA, 10 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, що приїхали до Києва, після зустрічі «Коаліції охочих» поговорили телефоном з президентом США Дональдом Трампом.