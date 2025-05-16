В Стамбулі домовилися про обмін полоненими, представники США та Туреччини на переговорах не були присутні

У Стамбулі завершилася перша зустріч української та російської делегацій. Однак делегації поки не покинули місце переговорів.

Про це пише Sky News.

Британське медіа із посиланням на джерело в українській делегації розповіло, що під час переговорів росія висунула вимоги, які є «нереалістичними» та «значно виходять за межі будь-чого, що коли-небудь обговорювалося».

Серед російських вимог — для припинення вогню Україна має вивести свої війська з деяких територій.

РосЗМІ стверджують, що перемовини ще не завершилися, адже делегації лише взяли паузу.

Під час перемовин із росіянами у Стамбулі Україна обговорювали припинення вогню та обмін військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Про це міністр оборони Рустем Умєров сказав під час пресконференції.

За його словами, такий обмін може відбутися вже найближчим часом: «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її».

Крім того, під час спілкування з російською стороною також говорили про можливу зустріч президента Володимира Зеленського та ватажка рашистів Владіміра Путіна.

Раніше низка українських та іноземних медіа написали, що українська делегація спілкувалася з російською за допомогою перекладача. Однак народний депутат Олексій Гончаренко та російські медіа заперечують це, стверджуючи, що для перемовин використовували російську мову.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що якщо на переговорах не зможуть погодити принаймні припинення вогню, то це буде «100-відсотковим підтвердженням того, що путін продовжує підривати дипломатію».

Нагадаємо, зустріч делегацій мала початись о 12:30, але в результаті вона розпочалася на годину пізніше через запізнення російської сторони.

Перед цим у Стамбулі також відбулася тристороння зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. Українська делегація «скоординувала позиції з колегами», повідомив Умєров.

Далі на переговорах мали бути присутні не тільки українці та росіяни, а й представники Туреччини та США. Однак «останньої миті» росіяни виступили проти присутності США та Туреччини.