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Потужні вибухи пролунали вранці в Криму

Потужні вибухи пролунали вранці в Криму

Під ранок 16 травня в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано потужні вибухи. За попередніми повідомленнями місцевих джерел і соцмереж, у кількох районах півострова здійнялися великі пожежі, а в одному з районів загорівся склад боєприпасів.

Що відомо наразі:

- Вибухи пролунали у щонайменше трьох районах, серед яких згадуються Джанкойський, Сімферопольський та Сакський.

- Найбільше задимлення та вибухи спостерігаються у районі, де, за даними відкритих джерел, розміщувався склад боєприпасів та логістичні об’єкти армії РФ.

- Над місцем подій здіймаються високі стовпи диму, чутно детонацію, ймовірно — боєкомплектів.

Окупаційна влада традиційно не коментує інциденти або применшує їх масштаб, однак у соціальних мережах ширяться відео та фото масштабної пожежі, яка, за словами очевидців, супроводжувалася серією вибухівповідомляє "Кримський вітер".

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