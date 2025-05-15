У США заговорили про можливу особисту зустріч Трампа з Путіним

Задля припинення війни в Україні. У Білому домі заявили, що переговори – питання часу, і така зустріч неминуча.

Про це розповідає Politico з посиланням на заступника помічника президента США Себастьяна Горку. У Білому домі назвали зустріч "неминучою", однак точні дати не розголошують.

У Вашингтоні вважають, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з кремлівським диктатором Владіміром Путіним найближчим часом – така зустріч має на меті зупинити кровопролиття в Україні.

– Угоди залежать від часу. Коли настане час, тоді президент буде в кімнаті з Путіним,

– сказав Горка.

Він додав, що такий момент є "неминучим", хоча і не став уточнювати конкретних термінів.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо в Анталії заявив, що обговорення дати можливих переговорів між Трампом і Путіним відбудеться після завершення близькосхідного турне американського лідера.

– Ми повинні вирішити, як це втілити. Тому, ймовірно, почекаємо, поки президент завершить свою поїздку, оскільки він усе ще перебуває за кордоном, – пояснив Рубіо.

У Держдепі підкреслюють, що США уважно стежитимуть за подіями, які можуть відбутись уже завтра – мається на увазі черговий раунд переговорів між представниками України та Росії в Туреччині.

А тим часом, публікуємо формати для завтрашніх переговорів у Стамбулі:

• Тристороння зустріч: США, Україна та Туреччина;

• Тристороння зустріч: рф, Україна та Туреччина;

• Зустріч чотирьох сторін: США, рф, Україна та Туреччина (Формат буде підтверджено завтра)