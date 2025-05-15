Норвегія передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16 до кінця 2025 року

Норвегія планує завершити передачу винищувачів F-16 Україні протягом 2025 року. Про це заявив глава міністерства оборони Норвегії Торе Сандвік, пише NRK.

Ще в липні минулого року уряд Норвегії підтвердив, що надасть Україні бойові літаки. Деякі з них уже передали, але точну кількість не розголошують з міркувань безпеки.

За словами міністра, решту винищувачів планують передати Україні протягом поточного року.

– Передача норвезьких винищувачів F-16 йде за планом, але заради оперативної безпеки України і в рамках діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки саме норвезьких літаків було передано, – повідомив Сандвік.

Минулого року уряд Норвегії виділив додаткові 1,3 млрд норвезьких крон на підтримку української авіації.

Сандвік заявив, що ці кошти допоможуть зміцнити протиповітряну оборону України, відповівши, що Норвегія працює над цим разом з іншими країнами-партнерами.