Зеленського, Малюка та Гнатова не буде на переговорах у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський не поїде на переговори з російською стороною в Стамбулі.

Про це пише Agence France-Press із посиланням на високопоставленого українського чиновника, цитує Barron’s.

За словами чиновника, Зеленський «наразі вирішує», кого відправити в Стамбул на переговори із росіянами.

Пізніше, під час пресконференції, український президент пояснив, що йому «нема чого робити» на переговорах у Стамбулі, адже туди не прилетів ватажок рашистів Владімір Путін.

Однак, попри низький рівень представленості російської делегації, він вирішив відправити українську делегацію на переговори до Стамбула «з поваги» до президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Однак туди поїдуть не всі українські посадовці, які приїхали до Туреччини. Зокрема, там не буде голови Служби безпеки Василя Малюка та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Натомість очолить делегацію міністр оборони Рустем Умєров.

Тим часом голова російської делегації Мединський заявив, що росія готова до відновлення переговорного процесу з Україною та можливих компромісів із нею, цитувало російське ТАСС.

У ніч проти 11 травня ватажок рашистів виступив із конференцією, де запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Водночас Україна разом із союзниками — Францією, Німеччиною, Великою Британією, Польщею — закликали до 30-денного припинення вогню без жодних умов вже з 12 травня. З аналогічною пропозицією виступали США.

Увечері 12 травня президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна має погодитися на пропозицію росії про прямі переговори в Туреччині.

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Пізно ввечері 14 травня у кремлі заявили, що глава рф володимир путін затвердив склад делегації для переговорів, де не було вказано імені глави рф. Від України ж, за даними «Суспільного», до Туреччини вирушили Зеленський, глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Ігор Жовква та Ігор Брусило, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров.