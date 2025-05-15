Ядерна гонка поновлюється: Китай готується збільшити ядерний арсенал до рівня США та Росії

У світлі стрімкого розвитку китайської ядерної програми, Пентагон очікує, що до 2035 року Китай значно збільшить свою ядерну арсенал і може зрівнятися з США та Росією за кількістю боєголовок. Це прогнозується у стратегічному аналізі Пентагону, який був оприлюднений у звіті для Конгресу США.

Китай активно модернізує свої ядерні сили, збільшуючи як кількість, так і якість своїх ядерних озброєнь. До цього часу, США та Росія залишалися лідерами за кількістю ядерних боєголовок, що викликало занепокоєння серед міжнародної спільноти через новий етап гонки озброєнь. Згідно з даними Пентагону, до 2035 року Китай може мати не менше 1 500 ядерних боєголовок, що приблизно дорівнює поточному арсеналу США та Росії.

Зазначається, що у Пекіні активно інвестують у нові технології, які дозволяють значно підвищити ефективність і дальність своїх ядерних ракет. Китай також вкладається в нові способи розгортання своїх стратегічних озброєнь, включаючи підводні човни та мобільні пускові установки.

У контексті цих змін, експерти зазначають, що світ знову потрапляє в період гонки озброєнь, лише цього разу з новим і потужним учасником — Китаєм. У відповідь на ці тенденції, США та їх союзники змушені переглядати свою ядерну політику та стратегії стримування, щоб зберегти стабільність у глобальній безпеці.