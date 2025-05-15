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Демократи призупиняють наступ на Трампа

Демократи призупиняють наступ на Трампа

Конгресмен-демократ із Мічигану Шрі Танедар відмовився виносити на голосування свою резолюцію про імпічмент Дональда Трампа. За даними Politico, він ухвалив це рішення після зростаючого тиску з боку колег по Демократичній партії.

Резолюцію не було включено до порядку денного вечірнього засідання в середу, тож можливість голосування зникла.

«Після розмов із багатьма колегами я вирішив не домагатися голосування сьогодні. Замість цього допрацюю свою ініціативу й надалі намагатимусь об’єднати демократів і республіканців у захисті Конституції», — заявив Танедар.

Рішення конгресмена з’явилось на тлі невдоволення в партії. Багато демократів вважають, що спроба просунути імпічмент Трампа у критичний момент — коли увага зосереджена на боротьбі з ініціативами республіканців щодо скорочення Medicaid та інших федеральних програм — лише відволікає.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, група впливових демократів у приватних розмовах закликала Танедара зосередитися на протидії масштабному республіканському «мегапакету» податкових знижок, який незабаром розглядатиметься в Палаті представників.

Хоча в партії не відкидають правомірності імпічменту, ініціативу Танедара вважають передчасною та політично недоцільною на поточному етапі.

Теги:

Конгресс СШАімпічмент трампа
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