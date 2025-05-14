Зеленський: Очікую, хто прибуде від РФ – тоді визначатиму, які кроки робитиме Україна

Російський диктатор володимир путін продовжує завдавати ударів по Україні, коли весь світ чекає від нього простої відповіді так на пропозицію прямих переговорів. Росія тільки затягує війну і вбивства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 14 травня.

– Жодного військового сенсу в цьому немає. Нічого йому це не дає. Росія тільки затягує війну і вбивства, – заявив Зеленський.

Президент подякував кожній країні та лідеру, які зараз тиснуть на Росію, щоб все-таки припинився вогонь, були нормальні та змістовні перемовини на рівні, який дає змогу ухвалити рішення.

Сьогодні українська сторона провела кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Зеленський очікує, хто прибуде від Росії, і тоді визначатиме, які кроки варто робити Україні.

– Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Це може стати сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується, – заявив Зеленський.

Крім цього, глава держави подякував українським воїнам за захист неба від Shahed та всіх інших ударних дронів.

За його словами, понад сотню Shahed було в ніч на цей день – значну кількість збито.

Він заявив, що кожен збиття зберігає наших людей та українську інфраструктуру. Як пояснив Зеленський, сьогодні також були ракети – російська балістика.

Зеленський про заяву Ватикану та позицію Китаю

Сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи.

На думку президента, Ватикан може допомогти дипломатії. Водночас є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня – цей голос звучить, заявив Зеленський.

Також українська сторона знає позицію Китаю про припинення вогню та переговорів. Є абсолютна чітка позиція Америки та Європи.

– Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити, – наголосив Зеленський.

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті на всіх напрямках. За його словами, щодобово триває понад сотня боїв.

– Особливо важкі – Покровський та інші напрямки на Донеччині. Ми продовжуємо активні дії на Курщині та в Бєлгородській області. Захищаємо превентивно українське прикордоння, – стверджує Зеленський.

Але всі бойові дії – це не вибір України, а наша оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну, чому вона почалася та триває дотепер, є в Москві, пояснив глава держави.

Як війна закінчиться – залежить від світу, заявив Зеленський. Україна готова до будь-яких форматів переговорів та не боїться зустрічей. Завтра – в Туреччині, резюмував президент.