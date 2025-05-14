Путін не наважиться зустрітися із Зеленським, – Каллас

Російський диктатор володимир путін навряд чи наважиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

Відповідно, зустріч президентів України та Росії навряд чи відбудеться цього тижня. Про це заявила верховний представник ЄС Кайя Каллас, слова якої наводить Politico.

Очільниця дипломатії Євросоюзу, виступаючи у вівторок на демократичному саміті в Копенгагені, заявила, що, хоча президент Зеленський ухвалив правильне рішення, прийнявши запрошення путіна зустрітися в четвер у Туреччині. Однак залишається "великим питанням", чи захоче путін насправді зустрітися із Зеленським там.

– Я думаю, що це хороший хід, якщо вони сядуть за стіл переговорів, я думаю, що це повинно бути між Зеленським і Путіним, але я не думаю, що (путін, – ред.) наважиться, я вважаю, – сказав Каллас.

У минулому, через понад три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, путін запропонував Зеленському прямі переговори цього тижня "без будь-яких попередніх умов".

Зеленський назвав це блефом, але додав, що Україна погодиться на мирні переговори тільки в тому разі, якщо Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню – пропозицію, зроблену Сполученими Штатами два місяці тому.

Росія навряд чи погодиться на припинення вогню, але Зеленський все одно може з’явитися на переговори.

– Американці намагаються зробити так, щоб двері залишалися відкритими, щоб Росія прийшла за стіл переговорів. Можливо, саме тому вони не чинять занадто сильного тиску на Росію. Але минуло вже понад 60 днів, і ми повинні побачити інші кроки, щоб побачити Путіна за столом переговорів, – сказав Каллас у вівторок.

Колишній прем’єр-міністр Естонії також підкреслила, що не можна обговорювати тему України без українських представників.

– Якщо ми побачимо, що (Росія і США, – ред.) погоджуються на речі, які абсолютно неприйнятні для України або для Європи, тоді це не може бути справді, справді літати, – сказала вона.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія битиме по Україні, коли весь світ чекає від путіна простої відповіді так на пропозицію прямих переговорів. Він також заявив, що Київ ухвалюватиме рішення про переговори з РФ залежно від того, хто прибуде на переговори в Туреччині.