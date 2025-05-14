Надмасштабна спецоперація: Нацполіція одночасно ліквідувала наркоосередки у 15 регіонах України

Нацполіція провела одну з найскладніших та наймасштабніших операцій у боротьбі з наркозлочинністю за останні роки.

Затримано 67 учасників угруповання, включно з організатором — 32-річним мешканцем Київщини, раніше судимим за наркозлочини.

Викрито 19 лабораторій і 17 складів, у яких щомісяця виготовляли понад 700 кг небезпечних психотропних речовин: альфа-PVP, мефедрон, амфетамін.

Загальний обсяг вилучених наркотиків — понад 17 мільйонів доз. За цінами «чорного» ринку це понад 2 мільярди гривень потенційного прибутку для зловмисників.

Операція проведена силами Департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчих, обласних управлінь Нацполіції, а також колегами з СБУ, Офісу Генпрокурора, обласних прокуратур та у взаємодії з компанією з трейсінгу віртуальних активів.

Ключову роль у «маскуванні» наркоторгівлі відігравала криптовалюта — саме нею розраховувалися за «товар». Наркотики розповсюджували через закладки, під виглядом товарів інтимного призначення, використовуючи логістичні компанії та підроблені дані. Продукція розходилася по всій Україні.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі сотень правоохоронців вдалося ліквідувати не просто окремі осередки, а цілу злочинну інфраструктуру з чіткою ієрархією, логістикою та «прибутками» у мільярди. Дякую всім, хто долучився до цієї операції. Злагоджена та професійна робота", - повідомив міністр МВС України Ігор Клименко.