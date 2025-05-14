Каннський кінофестиваль запровадив нові правила дрес-коду

Каннський кінофестиваль, що стартував у Франції, можна розділити на три головні частини - конкурсна програма, про яку зазвичай забувають після вручення призів, найбільший у світі кіноринок та знаменита "червона доріжка" для знаменитостей, яка для багатьох є найцікавішою подією фесту. І ось саме для неї цього року запроваджено радикальні зміни.

Як пише Francetvinfo, Холлі Беррі, член журі 78-го кінофестивалю Канна, була змушена «змінити» свою сукню для церемонії відкриття у вівторок, 13 травня, через нові обмеження щодо одягу.

«У мене була неймовірна сукня (...), яку я хотіла одягнути сьогодні ввечері, але я не можу, бо шлейф надто довгий. Звичайно, я збираюся дотримуватись правил, тому мені довелося змінити курс», — сказала вона на прес-конференції.

Цього року організатори опублікували хартію відвідувачів фестивалю, яка забороняє «вбрання, особливо з довгими шлейфами, об'єм яких обмежує рух гостей та ускладнює розміщення в залі», а також «оголення на червоній доріжці». З цього приводу Холлі Беррі додала: "Я думаю, що це добре".

Ще одна зміна, затверджена цією хартією, полягає в тому, що на червоній доріжці високі підбори більше не є обов'язковими для жінок. Регламент допускає носіння «елегантного взуття та сандаль на підборах або без нього». "Я думаю, це дуже хороше правило", - сказала французька голова журі, актриса Жюльєт Бінош.

У 2023 році американська актриса Дженніфер Лоуренс, яка цього року бере участь у конкурсі з фільмом Лінн Ремсі «Помри, моє кохання», справила сенсацію, піднявшись по сходах у шльопанцях, оскільки взуття, призначене для неї, виявилося «занадто велике».

До неї Джулія Робертс та Крістен Стюарт, яка цього року представляє свій перший фільм «Хронологія води» у програмі «Особливий погляд», також знімали взуття на сходах у 2016 та 2018 роках.

Представник додав, що хоча на червоних доріжках регулярно можна побачити прозорі сукні, «мова йде не про регулювання одягу, а про заборону повної наготи (...) відповідно до інституційних рамок заходу та французького законодавства» . Що стосується «надто об'ємних» нарядів, фестиваль «залишає за собою право відмовити у доступі».