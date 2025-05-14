Переговори у Стамбулі можуть стати проривом — США про шанс на мир між Україною та РФ

Сполучені Штати Америки розглядають заплановані на 15 травня переговори між Україною та Росією у Стамбулі як потенційний прорив у пошуках шляху до миру. Про це заявив постійний представник США в НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу Брюссельського медіацентру Держдепартаменту США.

За його словами, ці переговори є "найбільш обнадійливою подією за останні три роки цієї нескінченної, дійсно непотрібної війни". Вітакер підкреслив, що тривалий мир можливий лише за умови досягнення домовленостей між обома сторонами — Україною та Росією.

«Мир можливий, коли обидві сторони зберуться разом і домовляться. Але, ймовірно, жодна з них не буде повністю задоволена умовами угоди. Водночас, мир завжди кращий за війну», — зазначив він.

Посол також зауважив, що нинішні відносини США та Росії не є ключовим фактором у процесі мирного врегулювання, наголосивши на необхідності крок за кроком стежити за перебігом подій.

Вітакер додав, що президент США Дональд Трамп зосереджений на досягненні стійкого миру, а нинішній момент, на його думку, є найсприятливішим за весь час повномасштабної війни для зупинення бойових дій.